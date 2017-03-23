Ход зимовки скота в сельхозпредприятиях обсудили на заседании оперативного штаба в Псковском районе

В администрации Псковского района 23 марта проведено заседание оперативного штаба по вопросу «О ходе зимовки скота в сельхозпредприятиях района».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, на заседании была заслушана информация специалистов комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам администрации района, зооветспециалистов сельхозпредприятий и госветслужбы района.

В обсуждении данного вопроса приняли участие и.о. главы Псковского района Владимир Петров, председатель комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам администрации района Анатолий Иванов.

На заседании оперативного штаба рекомендовано зооветспециалистам сельхозпредприятий, принять эффективные меры по повышению продуктивности дойного стада и увеличению объемов производства молока.

Источник: Псковская Лента Новостей