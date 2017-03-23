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Ход зимовки скота в сельхозпредприятиях обсудили на заседании оперативного штаба в Псковском районе

24.03.2017 10:41 ПЛН, Псков

В администрации Псковского района  23 марта проведено заседание оперативного штаба по вопросу «О ходе зимовки скота в сельхозпредприятиях района».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, на заседании была  заслушана информация  специалистов комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам администрации района,  зооветспециалистов сельхозпредприятий и госветслужбы района.

В обсуждении данного вопроса приняли участие и.о. главы  Псковского района Владимир Петров,  председатель комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам администрации района Анатолий Иванов.

На заседании оперативного штаба  рекомендовано зооветспециалистам  сельхозпредприятий,  принять эффективные  меры  по повышению продуктивности дойного стада и  увеличению объемов производства молока.

Источник: Псковская Лента Новостей



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