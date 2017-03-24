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В 2017 году сельхозпредприятиям Псковского района будут предоставлены субсидии на несвязную поддержку в отрасли растениеводства

24.03.2017 17:37 ПЛН, Псков

В 2017 году на несвязанную поддержку в отрасли растениеводства сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам Псковского района будут предоставлены субсидии из федерального и регионального бюджетов в размере более 6,5 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, ставки по предоставлению субсидий на оказание несвязной поддержки в области растениеводства утверждены соответствующим приказом Главного государственного управления сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской области от 16.03.2017 № 23.

В настоящее время на основании  приказа Главного государственного управления сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской области от 17.03.2017 № 24 сельхозтоваропроизводителями осуществляется оформление и представление соответствующих документов.

Полученные средства хозяйства района смогут использовать на приобретение семян сельхозкультур, минеральных удобрений, средств защиты растений и топлива, что позволит качественно и своевременно провести весенние полевые работы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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