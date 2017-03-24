Сегодня: Пятница, 24 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО Участки на берегу реки Великой Форум предпринимателей День национальной гвардии Лучшая интерьерная печать в Пскове Конкурс на звание лучшей
Что считать отечественным продуктом, обсудили члены экспертного совета в Госдуме под руководством Александра Козловского

Что считать отечественным продуктом, обсудили члены экспертного совета в Госдуме под руководством Александра Козловского

22 марта в Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы экспертного совета по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности, который возглавляет депутат от Псковской области Александр Козловский......5



Сельхозпредприятия Псковского района приступают к проведению весенних полевых работ

24.03.2017 15:42 ПЛН, Псков

Сельхозпредприятия Псковского района приступают к проведению весенних полевых работ. ООО «ПсковАгроИнвест» ведет подкормку озимых зерновых культур. В ближайшее время, если позволят погодные условия, хозяйства планируют приступить к проведению весновспашки, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь