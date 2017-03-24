В Псковской области определены лучшие хозяйства по надою молока

В Псковской области определены лучшие хозяйства по надою молока по состоянию на 1 марта. Соответствующая таблица размещена на официальном сайте Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора региона.

В рейтинг вошли 37 молочных хозяйств. Первое место ожидаемо заняло ООО «Слактис». Валовый надой крупной сельхозорганизации составил 7893 тонны молока, среднее поголовье скота - 4867, надой на одну фуражную корову - 1622 кг. Далее следует ООО «ПсковАгроИнвест» (валовый надой 394,2 тонны, поголовье - 296, надой на одну фуражную корову - 1332 кг). Тройку лидеров замыкает ООО «Добручи-2» Гдовского района (валовый надой 1346 тонны, поголовье - 1017, надой на одну фуражную корову - 1320 кг). Отметим, что «ПсковАгроИнвест» обогнал «Добручи», несмотря на меньшие объемы производства молока, благодаря значительному приросту по сравнению с 2016 годом, в то время как в гдовском хозяйстве наблюдалось небольшое падение.

В пятерку вошли также КФХ Лопатова А.Н. и ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района.

Источник: Псковская Лента Новостей