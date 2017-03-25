В рамках «ПсковЭКСПО-2017» пройдет конференция «Развитие предпринимательской среды псковского региона и механизмы государственной поддержки»

С 24 по 26 мая на территории спорткомплекса «Машиностроитель» состоится XXIV-я Универсальная выставка с международным участием «ПсковЭКСПО 2017», которая проводится при поддержке администрации города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в программе выставки предусмотрена насыщенная деловая программа, которая официально стартует 25 мая проведением конференции на тему «Развитие предпринимательской среды псковского региона и механизмы государственной поддержки». Организаторами конференции выступают МП г. Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга».

Цель конференции: разработка предложений по поиску и внедрению новых источников экономического роста на территории Псковской области, привлечение внимания инвесторов в развитие экономики региона, обеспечение условий для сотрудничества между представителями бизнеса Псковского региона и стран Прибалтийского региона и республики Беларусь.

Как отметил директор «Северо-Западного ЦСМ» Валерий Тюменцев, «несмотря на сложную экономическую ситуацию, активная поддержка и помощь со стороны федеральных и региональных органов власти малому и среднему бизнесу являются залогом развития деловых возможностей и предпринимательства в регионе».

Участниками конференции могут быть не только экспоненты выставки. Заявку на участие в конференции можно скачать здесь: http://expo-pskov.ru/exhibitions/pskov-ekspo.

Выставка и деловая программа будут широко освещаться в местных средствах массовой информации региона.

Справки по тел. (8112) 29-02-11.

Источник: Псковская Лента Новостей