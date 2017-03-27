В Псковской области самый низкий уровень доходов в СЗФО и самые высокие расходы

«Среди регионов СЗФО в Псковской области самый низкий уровень доходов и один из самых высоких процент расходов от доходов», - отметила председатель областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова в своем докладе о социально-экономическом положении в Псковской области в 2016 году и задачах профсоюзов на 2017 год на сегодняшнем заседании Совета Псковского облсовпрофа.

В 2016 году среднемесячные денежные доходы на душу населения составили 21917 рублей (в 2015 году - 20759), что на 5,3% больше, чем в 2015 году. Но реально денежные доходы выросли только на 0,2%. Денежные расходы составили 16651 рубль - 75,6% от доходов. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, за январь-декабрь 2016 года составила 22,3 тысячи рублей (103,2% к уровню 2015 года). По уровню среднемесячной заработной платы Псковская область занимает последнее место среди субъектов СЗФО.

По информации, содержащейся в докладе, в целом по СЗФО уровень доходов в 2016 году составил 33286 рублей, расходов - 23196 рублей (69,7% от доходов). По Российской Федерации уровень доходов в 2016 году - 30764 рубля, расходов - 22304 (72,5% от доходов). «Больше чем в нашей области процент расходов от доходов только в Новгородской области. Но там и доходы выше (25600 рублей), а расходы - 19867 рублей», - подчеркнула Ульяна Михайлова.

По ее информации, если сравнивать среднемесячные доходы псковичей с доходами населения в регионах Северо-Западного Федерального округа (СЗФО), то Псковская область в 2016 году, как и в 2015 году, оказалась на последнем месте.

Источник: Псковская Лента Новостей