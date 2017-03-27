Ульяна Михайлова: Псковская область занимает последнее место среди регионов Северо-Запада по уровню зарплаты работников бюджетной сферы

Из 11 субъектов СЗФО Псковская область занимает последнее место по уровню заработной платы работников бюджетной сферы, заявила сегодня на заседании Совета Псковского облсовпрофа председатель областного совета профессиональных союзов Ульяна Михайлова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, среди субъектов РФ по уровню заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Псковская область занимает 82-е место из 85 (16923 рубля). По зарплатам педагогических работников образовательных учреждений общего образования – 80-е место (20308 рублей); дополнительного образования – 83-е место (17495 рублей); преподавателей и мастеров производственного обучения – 80-е место(18880 рублей); высшего профессионального образования – 81-е место (32096 рублей); младшего медицинского персонала – 83-е место (11751 рубль); научных сотрудников – 83-е место (23166 рублей). На 66-ом месте область по оплате труда социальных работников (13999 рублей) и на 69-ом – по уровню оплаты труда работников культуры (16618 рублей).

Кроме того, по информации председателя облсовпрофа, в некоторых районах Псковской области в 2016 году произошло снижение заработной платы. Например, у педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в Бежаницком районе – на 1733 рубля, в Локнянском районе – на 2809 рублей, в Псковском районе – на 2643 рубля, в Пыталовском районе – на 912 рублей, в Печорском районе – на 442 рубля, в городе Великие Луки – на 572 рубля.

У педагогических работников образовательных учреждений общего образования средняя зарплата уменьшилась в городе Великие Луки на 444 рубля, в Невельском районе – на 789 рублей, в Островском районе – на 469 рублей, в Палкинском районе – на 715 рублей, в Печорском районе – на 666 рублей, в Себежском районе – на 750 рублей.

«Чуть лучше обстоит дело с оплатой труда медицинских работников: хотя мы и последние в СЗФО, но среди субъектов Российской Федерации Псковская область занимает 54-е место по уровню зарплаты врачей и 62-е – по уровню зарплаты среднего медицинского персонала. У врачей и среднего медицинского персонала практически во всех районах произошло увеличение зарплаты, чего нельзя сказать о зарплате младшего медперсонала. Здесь - в разных районах - по-разному», - рассказала председатель Псковского облсовпрофа. Так, в некоторых районах снижение и без того невысокой зарплаты оказалось значительным. Например, в Печорском районе зарплата уменьшилась на 292 рубля, в Великолукском районе - на 622 рубля, в Невельском районе – на 909 рублей, в Порховском районе – на 1539 рублей.

«В 2015 и 2016 годах в Псковской области не проводилась индексация должностных окладов работников бюджетной сферы. Не планируется она и в 2017 году. При значительном росте цен в 2015 году и в 2016 году зарплата бюджетников сегодня остается примерно на уровне 2015 года. А цены при этом продолжают расти», - подчеркнула Ульяна Михайлова.

Напомним, что в докладе также отмечалось, что среди регионов СЗФО - в Псковской области самый низкий уровень доходов и один из самых высоких процент расходов от доходов.

Заслушав информацию председателя облсовпрофа «О социально-экономическом положении в Псковской области в 2016 году и задачах профсоюзов на 2017 год», Совет Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» постановил принять ее к сведению. На основании представленной информации Совет также постановил, что СОП Псковский облсовпроф и его членские организации продолжат коллективные действия с требованием к администрации Псковской области о проведении индексации должностных окладов и реального роста фонда оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области. Кроме того, будет усилена работа по развитию эффективной системы социального партнерства на муниципальном уровне путем формирования представительных органов сторон социального партнёрства и заключения во всех муниципальных образованиях территориальных Соглашений.

В рамках трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений Псковский облсовпроф будет добиваться расширения перечня вопросов в сфере социально-экономического развития региона для рассмотрения на заседаниях комиссий. К этому перечню относятся участие трёхсторонних комиссий в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов в сфере труда и других документов социально-экономического развития; учёт позиции профсоюзов при принятии решений по социально значимым вопросам; выполнение указов президента Российской Федерации в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы; разработка и реализация мер по обеспечению повышения уровня реального содержания заработной платы работников организаций всех форм собственности.

Источник: Псковская Лента Новостей