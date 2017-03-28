Псковские депутаты готовы поддержать отсрочку внедрения онлайн-касс для предпринимателей, работающих по упрощенным системам налогообложения

«Экономический» комитет Псковского областного Собрания поддержал законопроект архангельских депутатов о продлении отсрочки на переход к онлайн-кассам для плательщиков некоторых налогов. Соответствующий законопроект представил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков на заседании парламентского комитета 29 марта.

Законопроект внесло на рассмотрение в Госдуму Архангельское областное Собрание депутатов.

Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, а также организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности могут осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств до 1 июля 2018 года.

До 1 июля 2018 года они не обязаны переходить на новую контрольно-кассовую технику, осуществляющую передачу в налоговые органы фискальных данных онлайн. Это обусловлено тем, что размер налоговых платежей таких категорий налогоплательщиков не зависит от суммы продаж в каждой торговой точке, а определяется исходя из стоимости патента или площади торгового зала.

В то же время срок действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности продлен до 1 января 2021 года. Этот специальный налоговый режим является одним из самых востребованных режимов налогообложения, направленным на обеспечение стабильности малого и среднего бизнеса и упрощение процедур отчетности. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход относится к числу основных стабильных источников доходов для муниципальных образований, который хорошо прогнозируется, к тому же субъектам малого и среднего предпринимательства она удобна для работы.

Законопроектом предлагается отсрочить до 1 января 2021 возложение обязанности на индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, а также на организации и индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, по применению новой контрольно-кассовой техники, осуществляющей передачу в налоговые органы фискальных данных онлайн.

Как сообщается в пояснительной записке, принятие проекта федерального закона направлено на сохранение упрощенной процедуры осуществления денежных расчетов для вышеназванных категорий налогоплательщиков, что позволит малому и среднему бизнесу еще два с половиной года избегать дополнительных непроизводственных расходов на непрофильное оборудование и IT-специалистов и создаст дополнительные стимулы для его развития в условиях кризисных явлений в экономике.

Депутаты поддержали законопроект по просьбе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева.

Источник: Псковская Лента Новостей