С 1 апреля перевозчики обязаны предварительно информировать таможню о ввозе товаров через аэропорт «Псков»

С 1 апреля вводится обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможни, с1 апреля 2017 года вступает в действие решение Коллегии ЕАЭС от 01 декабря 2015 года № 158 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом».

Псковская таможня напоминает перевозчикам, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС через международный воздушный пункт пропуска Аэропорт Псков авиационным транспортом, что с 1 апреля перевозчик или иное лицо, действующее от имени и по поручению перевозчика, обязано предоставить в таможенные органы предварительную информацию о товарах, ввозимых авиационным транспортом из стран, не являющихся членами ЕАЭС.

Обязательная предварительная информация должна содержать сведения, указанные в пункте 4 Решения Коллегии ЕАЭС от 1 декабря 2015 года № 158 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом».

Структура и формат предварительной информации определены в Рекомендации Коллегии ЕАЭС от 12 апреля 2016 года № 5 «Об электронном взаимодействии при представлении предварительной информации о товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом».

Полученные сведения будут использоваться таможенными органами для принятия предварительных решений по выбору объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, до прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе для подготовки решений о разгрузке воздушных судов.

Представить предварительную информацию возможно посредством интернет-портала ФТС России.

Получаемая таможенными органами предварительная информация носит конфиденциальный характер и используется исключительно для таможенных целей.

Обязательное предварительное информирование в 2011 году было введено на автомобильном транспорте, в 2014 году – на железнодорожном транспорте. Как показывает практика, данная технология себя оправдывает, предварительно информирование сокращает сроки проведения таможенного контроля и ускоряет процесс пересечения границы, что положительно сказывается на внешнеэкономической активности бизнеса.

Источник: Псковская Лента Новостей