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Минфин обсуждает вопрос выноса госдолга «за скобки»

30.03.2017 08:39 ПЛН, Псков

Минфин обсуждает поправки в Бюджетный кодекс, при которых госдолг будет вынесен «за скобки», что даст возможность зафиксировать первичный дефицита бюджета на уровне 0%. Об этом «Известиям» сообщили источники, близкие к ведомству.

Если вывести из бюджета выплаты по госдолгу, которые сейчас входят в бюджет, то в 2019 году при цене на нефть $40 за баррель можно выйти на бездефицитность, чего Минфин добивается с 2011 года.

«Нулевой первичный дефицит при достаточно жесткой цене отсечения ($40 за баррель) - это рабочая версия», - сообщил один из источников.

Причина дефицитного бюджета - рост госрасходов при снижении цен на нефть - главного источника доходов.

Эксперты считают, что переход на новое бюджетное правило сделает политику Минфина более мягкой и поможет избежать существенного роста налоговой нагрузки на бизнес и население.

Источник: Псковская Лента Новостей



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