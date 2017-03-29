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В магазинах Псковской области подорожали яйца

30.03.2017 08:43 ПЛН, Псков

В магазинах Псковской области за прошедшую неделю подорожали яйца. Еще 20 марта псковичи за этот привычный продукт отдавали 58 рублей, теперь их средняя цена 60 руб. 60 коп. Об этот свидетельствуют данные Псковстата.

Также подорожал и картофель, его средняя цена на килограмм составляет 19,84 рубля.  Еще один сезонный товар - морковь - вырос в цене. Средняя цена моркови в псковских магазинах составляет 27,99 рублей.

При этом есть продукты, которые стали дешевле. Например, курица. За килограмм диетического мяса жители Псковской области отдадут 116,77 рублей, на прошлой неделе она стоила 118 рублей.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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