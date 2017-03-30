Темпы роста промышленного производства в Псковской области опережают среднероссийские показатели

В четверг, 30 марта, в администрации области состоялось объединенное заседание оперативной рабочей группы в сфере экономики, рабочей группы по организации исполнения указа президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике» и межведомственной рабочей группы по вопросам формирования доходной части бюджета Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в нем приняли участие руководители исполнительных органов власти, территориального органа Федеральной службы государственной статистики, некоммерческого объединения «Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области», Ресурсного центра подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области.

Об итогах развития промышленного производства Псковской области за 2016 и мерах поддержки на 2017 год рассказал председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. Итоги прошлого года в целом по промышленному производству оцениваются положительно. Темпы роста промышленного производства в Псковской области опережают среднероссийские показатели (104,7% к 2015 году против 101,1% в среднем по России).

В 2017 году администрация области продолжит поддержку промышленных предприятий, в том числе в рамках подпрограммы «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Псковской области на 2016–2020 годы» «Государственной программы Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014–2020 годы».

Участники заседания обсудили доклады Андрея Михеева и первого заместителя начальника Государственного финансового управления Псковской области Людмилы Павловой по вопросу совершенствования налоговой политики в 2017 году. Отмечалась необходимость пополнения собственной доходной базы Псковской области, обеспечения роста налоговой базы по имущественным налогам при сохранении налоговой поддержки реального бизнеса, малого предпринимательства и социально-незащищенных категорий налогоплательщиков, а также привлечении в регион инвесторов.

С 2016 года расширен перечень видов предпринимательской деятельности для применения патентной системы налогообложения с 48 до 63. В результате этого количество выданных патентов в 2016 году возросло с 378 до 584, а количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, — с 302 до 506.

Рост поступлений в консолидированный бюджет области в 2016 году в результате применения патентной системы налогообложения по сравнению с 2015 годом вырос на 33%.

В области наблюдается положительная динамика в части уменьшения просроченной задолженности по заработной плате, налогам и сборам. Бюджет области несет значительные потери по причине выплаты «теневых» зарплат. По итогам проведенной индивидуальной работы дополнительно в бюджет области поступило налога на доходы физических лиц 30 млн рублей, что на 8% выше уровня 2015 года.

О деятельности Ресурсного центра подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области и планах на перспективу рассказал его директор Дмитрий Лобарев.

Ресурсный центр призван стать координатором взаимодействия ПсковГУ, образовательных организаций области, осуществляющих подготовку в системах общего и профессионального образования и организаций (работодателей), расположенных на территории Псковской области, на базах которых сосредоточен основной кадровый потенциал специалистов со средним профессиональным и высшим образованием.

В заключение Андрей Михеев обратил внимание руководителей органов исполнительной власти на необходимость содействия деятельности Ресурсного центра подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области с целью закрепления квалифицированных кадров в области.

Источник: Псковская Лента Новостей