В сельхозпредприятиях Псковского района ежедневно производится более 56 тонн молока

Ваше отношение к митингам оппозиции?

Поддерживаю - и даже лично участвую

Я - за, но убежден: все должно быть в рамках закона

В целом одобряю, но сам не участвую

В России нет оппозиции — это или клоуны, или провокаторы

Не одобряю. Я сторонник действующей власти

Митинги могут привести к хаосу и потрясениям - их надо жестко подавлять

Отношусь спокойно. Это — политика

Другое

Затрудняюсь ответить







