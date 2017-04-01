Сегодня: Воскресенье, 02 Апреля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Возмущены и требуют опровержения Суперхиты мясных продуктов Вейдерсы из неопрена Аренда Кинокайф Для женщин-автомобилистов Капремонт в Острове Конкурс на звание лучшей Участки на берегу реки Великой Черное молоко Содружество и сотворчество
Что считать отечественным продуктом, обсудили члены экспертного совета в Госдуме под руководством Александра Козловского

Что считать отечественным продуктом, обсудили члены экспертного совета в Госдуме под руководством Александра Козловского

22 марта в Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы экспертного совета по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности, который возглавляет депутат от Псковской области Александр Козловский......6



В сельхозпредприятиях Псковского района ежедневно производится более 56 тонн молока

02.04.2017 10:16 ПЛН, Псков

В сельхозпредприятиях Псковского района продолжается зимовка скота. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, ежедневно производится более 56 тонн молока. Продуктивность дойного стада составляет 17 килограммов.

Наивысшую суточную продуктивность коров имеют животноводы ООО «ПсковАгроИнвест» - 24 килограмма, ООО Металлист» и ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» - более 19  килограммов молока.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь

«« 2017 г.
«« апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30