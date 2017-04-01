В сельхозпредприятиях Псковского района ежедневно производится более 56 тонн молока

|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
В сельхозпредприятиях Псковского района продолжается зимовка скота. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, ежедневно производится более 56 тонн молока. Продуктивность дойного стада составляет 17 килограммов.
Наивысшую суточную продуктивность коров имеют животноводы ООО «ПсковАгроИнвест» - 24 килограмма, ООО Металлист» и ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» - более 19 килограммов молока.
Источник: Псковская Лента Новостей