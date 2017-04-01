«Почту России» могут преобразовать в торговую сеть

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«Почта России» может стать розничной сетью или финансовой инфраструктурой, заявил журналистам на Первом медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) российский вице-премьер Аркадий Дворкович, передает РБК.
Политик, как отмечает агентство, также отметил, что будущее этой госкомпании «пока не ясно». Однако, по мнению Дворковича, уже «есть развилки, есть варианты, в какую сторону ей идти». «Вполне возможно, что она станет еще одной розничной сетью, а может быть, она станет чем-то другим, может, станет финансовой инфраструктурой», — предположил вице-премьер, добавив, что «в любом случае» «Почта России» — это «достаточно крупная сеть, которая может изменить структуру розничного рынка в России» и «влиять на то, как он будет развиваться».
«Почта», как пояснил Дворкович, является крупнейшей российской сетевой структурой, и количество ее сотрудников, а также число отделений «в несколько раз превышают аналогичные показатели крупнейших торговых сетей России».
Ранее, 7 марта, стало известно о том, что в третьем квартале 2017 года на Урале и в Сибири «Почта России» собирается запустить пилотный проект по доставке продуктов питания. Их, как предполагают представители госкомпании, клиенты смогут заказать через печатные каталоги, находящиеся в почтовых отделениях. Партнером проекта, как уточнял РБК источник, знакомый с деталями инициативы, может стать одна из крупных розничных сетей. Предложение о сотрудничестве с госкомпанией, по его словам, получили ГК «Дикси», «Лента» и «Метро Кэш энд Керри».
Источник: Псковская Лента Новостей