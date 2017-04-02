Россельхозбанк предоставил аграриям 32 млрд рублей льготных кредитов

По состоянию на 28 марта 2017 года Россельхозбанк предоставил сельхозтоваропроизводителям более 32 млрд рублей в рамках нового механизма льготного кредитования предприятий АПК. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, финансирование по ставке не выше 5% годовых предоставлено заемщикам из 58 регионов Российской Федерации и преимущественно предусматривает цели, связанные с проведением сезонных работ. Банк является ключевым участником реализации нового механизма, обеспечивая основной объем выдач кредитных средств аграриям.

В настоящее время Россельхозбанк продолжает оперативно принимать заявки, формировать реестры потенциальных заемщиков и согласовывать проекты с Минсельхозом России, уделяя особое внимание кредитованию малых форм хозяйствования.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей