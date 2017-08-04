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На 53% выполнен план заготовки кормов в хозяйствах Псковской области

05.08.2017 17:19 ПЛН, Псков

Продолжается заготовка кормов в хозяйствах Псковской области. Как сообщает официальный сайт Государственного управления сельского хозяйства Псковской области, по состоянию на 04.08.2017 в области в хозяйствах всех форм собственности заготовлено 12,4 центнеров кормовых единиц на условную голову или 53 % к плану, в том числе по сельхозпредприятиям 14,2 центнеров кормовых единиц на условную голову. В физическом весе сена 22,9 тыс. тонн или 46 % к плану, сенажа 140,8 тыс. тонн или 70 % к плану и заложено силосной массы 100,1 тыс. тонн или 68 % к плану.

Три района выполнили плановые показатели по заготовке кормов: это Бежаницкий район, где заготовлено по 31,0 центнеров кормовых единиц, Новосокольнический район – 23,3 ц, и Псковский район – 21,9 ц. С высокими темпами заготовки кормов ведут Великолукский, Дновский, Новоржевский, Опочецкий, Островский, Порховский Пушкиногорский, Пыталовский, Стругокрасненский и Усвятский районы.

Уборочная площадь зерновых культур составляет 41,4 тыс. га, при средней урожайности 22 ц/га валовой сбор зерна составит 90 тыс. тонн.

В Новосокольническом, Порховском и Псковском районах области началась уборка зерновых культур.

По состоянию на 04.08.2017 убрано 342 га зерновых культур, намолочено 592 тонн, урожайность варьирует от 11 до 53 ц/га. Сельхозтоваропроизводители области начали уборку раннего картофеля и овощей. Накопано 40 тонн раннего картофеля, при урожайности 170 ц/га и 31 тонна овощей открытого грунта, при урожайности 154 ц/га.

Источник: Псковская Лента Новостей



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