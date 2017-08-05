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Бизнес поверил в российскую экономику

07.08.2017 09:36 ПЛН, Псков

Уверенность предпринимателей в российской экономике достигла максимального уровня за последние два года. Об этом говорят результаты исследования Ernst & Young, оказавшиеся в распоряжении «Известий».

Бизнесмены больше верят в благополучие российской экономики, чем мировой. Оптимисты на данный момент составляют 71% от числа российских компаний. В мировой экономике уверены лишь 56% бизнес-структур. Рост положительных ожиданий от России оказался очень велик: в апреле 2016 года лишь 3% сообщили об уверенности в экономике страны.

«Результаты опроса показывают резкое увеличение количества руководителей, считающих, что ситуация улучшается как в мире, так и в России», - заявили эксперты Ernst & Young.

На позитивное отношение к России повлияло улучшение макроэкономической ситуации и бизнес-климата, а также активное применение технологических инноваций.

В опросе Ernst & Young приняли участие свыше 2,3 тыс. топ-менеджеров из 45 стран.

Источник: Псковская Лента Новостей



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