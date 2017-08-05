Микрофинансовые организации пошли на убыль

В России стремительно сокращается число микрофинансовых организаций. Помимо зачистки недобросовестных МФО, которую ведет Центробанк, вскоре ожидается массовое закрытие подобных фирм из-за их убыточности, пишут «Известия».

По мнению экспертов, в декабре 2017 года их останется около двух тысяч, а еще через год - лишь полторы тысячи. Не исключено при этом, что сокращение числа МФО повлечет за собой рост процентных ставок по кредитам.

Центробанк активно занимается оздоровлением отрасли, удалив из реестра свыше 1,7 тыс. МФО в 2016 году и 532 за последние полгода. В настоящее время на рынке официально работает 2,33 тыс. таких организаций.

Ожидается, что в ближайшее время популярность микрозаймов достигнет максимума, но затем начнет быстро снижаться.

«Я разделяю прогнозы участников рынка о том, что к концу года останется порядка двух тысяч МФО. Спрос на микрозаймы всё равно останется, но чем меньше будет организаций, тем меньше будет и конкуренция между ними. А значит, процентные ставки останутся высокими», - заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Вне зависимости от финансовых перспектив самих МФО, Центробанк продолжит выявлять и пресекать деятельность нечистоплотных организаций. Для выявления нелегальных МФО используются специальные алгоритмы. Кроме того, ЦБ планирует маркировать сайты компаний, состоящих в государственном реестре МФО. Нажав на маркировку, можно будет узнать, находится ли организация в реестре Банка России.

Источник: Псковская Лента Новостей