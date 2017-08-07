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РСХБ запустил сервисы Android Pay и Samsung Pay с Visa

08.08.2017 12:49 ПЛН, Псков

Россельхозбанк сообщает о запуске платежных сервисов Android Pay и Samsung Pay для держателей карт Visa. Использование данных услуг позволяет владельцам карт Банка совершать оплату с помощью своих мобильных устройств (смартфонов и часов) в торгово-сервисных предприятиях по всему миру. Процесс подключения банковской карты к сервисам занимает всего несколько минут. Кроме того, Банк не взимает никаких комиссий за проведение платежей с помощью Android Pay и Samsung Pay, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Данные сервисы предоставляют дополнительные возможности оплаты повседневных покупок для клиентов финансовых организаций. В свою очередь, сотрудничество с компаниями-производителями современных платежных сервисов позволяет банкам предлагать инновационные продукты клиентам, активно интересующимся последними разработками.

«РСХБ продолжает внедрение высокотехнологичных решений, направленных на повышение удобства и безопасности использования платежных сервисов. Многие клиенты Банка уже активно пользуются сервисами Android Pay и Samsung Pay. Теперь мы расширяем доступ к данным услугам за счет карт платежной системы Visa, выпущенных Россельхозбанком. До конца 2017 года мы планируем запустить для своих клиентов еще ряд технологичных услуг», - отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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