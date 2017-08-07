Пшено в РФ может подорожать из-за резкого сокращения посевов проса, гречка станет дешевле - эксперты

Пшенная каша в ближайшее время может стать для россиян дороже, гречневая - дешевле, а стоимость рисовой будет стабильна. Это следует из прогноза динамики цен на крупяные культуры в текущем году, сделанного экспертами зернового рынка.

«Пшена в этом году будет собрано мало, потому что посевные площади оказались рекордного низкими», - заявил «Интерфаксу» генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его данным, в этом году пшено было посеяно всего на 268 тыс. га. «Это самый низкий показатель с 1970 года, с этого года мы ведем наблюдение», - сказал он.

При этом Д.Рылько напомнил, что предыдущий минимальный показатель по размеру посевов - 435 тыс. га - был в 2016 году. «Получается, что мы "съехали" с одного минимума на другой», - заметил он.

По данным центра «ПроЗерно», на минувшей неделе оптовая цена на пшено, которая предыдущие три недели держалась на уровне 10 050 рублей за тонну, повысилась на 250 рублей, до 10 300 рублей.

Как считает генеральный директор центра Владимир Петриченко, в ближайшее время цены на пшено старого урожая «будут восстанавливаться к 11 тыс. рублей за тонну». «А цены на новый урожай могут оказаться выше, чем на урожай прошлого года», - прогнозирует он.

Причина, по его словам, в резком сокращении посевных площадей.

По данным Росстата, РФ в 2016 году собрала 630 тыс. тонн проса против 572 тыс. тонн в 2015 году.

По данным ООО «ПроЗерно», на минувшей неделе пошли в рост цены и на другие крупы. До этого они снижались. Так, оптовые цены на гречневую крупу за неделю повысились на 120 рублей, до 28 635 рублей за тонну, на рис - на 265 рублей, до 34 700 рублей.

«Это локальные рыночные колебания, динамика роста не достигает даже одного процента», - заявил В.Петриченко.

По его прогнозу, цены на гречневую крупу в этом году снизятся в связи с тем, что площади под гречихой выросли.

Хороший урожай гречихи ожидает и Д.Рылько.

Как сообщал ранее Минсельхоз, гречиха в этом году посеяна почти на 1,7 млн га, что выше показателей за последние пять лет. В частности, в 2016 году посевные площади составили 1,2 млн га, в 2015 году - 957 тыс. га.

Как считает Д.Рылько, на этом рынке возможны ценовые перепады. «Оптовая цена на гречку падала в течение всего года и снизилась с 75 рублей до 22 рублей за килограмм, в результате даже самые стойкие владельцы крупы стали придерживать продажи, вот цена и чуть "дернулась" вверх"», - заявил он.

По его словам, сегодняшняя цена в 28 рублей - «это очень низкий исторический уровень».

Текущий рост цен на рис Д.Рылько объяснил сокращением переходящих запасов этой крупы. «А до нового урожая пока далеко», - заметил он.

По данным Росстата, на 1 июля запасы риса были почти на 30% меньше, чем на эту дату прошлого года, и составляли 37 тыс. тонн.

Тем не менее, ценовая ситуация на рынке риса, как считает В.Петриченко, после некоторого периода разброса цен придет к определенной стабильности. «И на мировом рынке сейчас разноречивые ценовые тенденции, - сказал он. - Был рост цен, сейчас спад, причем перед новым урожаем. Это странно».

По данным Росстата, рис в этом году посеян на 186 тыс. га против 208 тыс. га в 2015 году.

Источник: Псковская Лента Новостей