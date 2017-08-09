Агрофирма «Черская» планирует увеличить дойное стадо до 2 тыс. голов

Губернатор Псковской области Андрей Турчак в четверг, 10 августа, в ходе рабочей поездки в Палкинский район осмотрел агрофирму «Черская», которая занимается разведением крупного рогатого скота и молочным животноводством. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, о работе фермы главы региона рассказал генеральный директор сельхозпредприятия Владимир Ткачев.

Сейчас в хозяйстве насчитывается 930 голов. Все они располагаются в четырех коровниках, где установлены автоматическая система уборки навоза, а также чесалки, которые приводятся в действие самими коровами. Для телят оборудовано отдельное помещение из трех отделений: для новорожденных, от 3 до 6 месяцев и молодняка от 6 месяцев до года.

В «Черской» практикуют беспривязный метод содержания коров, что, по мнению руководства, позволило повысить надои молока на 2 тонны в сутки. Всего в агрофирме получают в день почти 17 тонн молока. Сырье отправляют на маслосырзавод «Порховский» и в Санкт-Петербург, на завод «Данон».

Андрей Турчак поинтересовался, коров каких пород разводят в «Черской». «Все наши, местные», - ответил руководитель предприятия и добавил, что планирует расширить поголовье до 2 тысяч. Для этого на ферме начали работу по модернизации комплекса. На эти цели запланировано 62 млн рублей. Средства пойдут на закупку поголовья и расширение коровников.

Что касается кормовой базы, то предприятие полностью обеспечивает скот собственными кормами. На сегодня уже заготовлено 770 тонн сена и 11 тыс. тонн силоса. Площадь посевных площадей - 4 тыс. га.

Владимир Ткачев также рассказал, что в «Черской» трудятся 70 человек. Средняя зарплата составляет 15 тыс. рублей в месяц. Для механизаторов предусмотрен обед.

По итогам осмотра губернатор Андрей Турчак положительно оценил работу агрофирмы и пожелал предприятию развития и дальнейших успехов.

Источник: Псковская Лента Новостей