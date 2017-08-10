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Рентабельность сельского хозяйства выросла вдвое за три года

11.08.2017 09:15 ПЛН, Псков

Министерство сельского хозяйства России подсчитало, что с 2013 по 2016 год рентабельность производства сельскохозяйственной продукции в стране увеличилась в 2,2 раза. В 2017 году этот показатель продолжает расти, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Выгода в первую очередь коснулась производителей молока.

«В 2014 году наш внутренний рынок освободился от продукции, которая поставлялась из стран Евросоюза. Результаты этого таковы: если в 2013 году в среднем рентабельность в нашей сфере составляла около 0%, то в 2016 году - уже 20-25%», - рассказал журналистам издания исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

При этом производители мяса и овощей считают, что медленный рост экспорта пока не позволяет говорить об увеличении рентабельности. В зерновой сфере рост экспорта за последние три года привел к увеличению средних цен на продукцию на 20%.

Источник: Псковская Лента Новостей



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