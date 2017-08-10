Рентабельность сельского хозяйства выросла вдвое за три года

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Тому, кто носит Adidas…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Сегодня мы в который раз займемся препарированием событий, где пытается скрыться политика. Наша задача - изыскать ее, обнажить нервные окончания и явить их миру во всей первозданной...
Министерство сельского хозяйства России подсчитало, что с 2013 по 2016 год рентабельность производства сельскохозяйственной продукции в стране увеличилась в 2,2 раза. В 2017 году этот показатель продолжает расти, сообщили «Известиям» в ведомстве.
Выгода в первую очередь коснулась производителей молока.
«В 2014 году наш внутренний рынок освободился от продукции, которая поставлялась из стран Евросоюза. Результаты этого таковы: если в 2013 году в среднем рентабельность в нашей сфере составляла около 0%, то в 2016 году - уже 20-25%», - рассказал журналистам издания исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.
При этом производители мяса и овощей считают, что медленный рост экспорта пока не позволяет говорить об увеличении рентабельности. В зерновой сфере рост экспорта за последние три года привел к увеличению средних цен на продукцию на 20%.
Источник: Псковская Лента Новостей