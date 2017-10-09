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Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с региональным представителем Ассоциации малых и средних экспортеров

10.10.2017 13:02 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии – региональный представитель Ассоциации малых и средних экспортеров (АСМЭКС), учредитель и директор ООО «ВодаКом» Андрей Петров.

 

Качество водопроводной воды в Пскове уже много лет оставляет желать лучшего. Несмотря на многомиллионные инвестиции в строительство подземного водозабора и инженерных коммуникаций, проблема до сих пор не решена. Большинство псковичей - не рискует пить воду из-под крана. Каждый решает ситуацию по-своему. Кто-то ставит фильтры и дополнительные системы очистки воды в квартирах, многие пользуются природными источниками и родниками. Кроме того, ее всегда можно относительно недорого купить в магазине. Однако, это не всегда решение проблемы.

Эксперты Роскачества провели проверку 58 наиболее популярных в России марок негазированной питьевой и минеральной воды. В сообщении организации отмечается, что в 12 случаях были выявлены различные нарушения действующего законодательства. Таким образом, «проблемной» оказалась каждая пятая из проверенных бутылок. Тем не менее, продажи бутилированной воды растут, активность и конкуренция малого бизнеса в этом сегменте рынка - достаточна высока, даже на примере нашего региона. Продукция некоторых местных производителей пользуется спросом и за пределами нашего региона и является предметом экспорта.

Какую воду мы пьем, кто контролирует этот рынок и как местный бизнес может стать экспортером? Подробнее об этом - в ближайший час. Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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