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В Псковскую область едут эксперты, которые определят объем поддержки от Минсельхоза в связи с гибелью урожая из-за ливней

10.10.2017 10:45 ПЛН, Псков

В Псковскую область едут эксперты, которые определят объем поддержки региона от Минсельхоза в связи с гибелью урожая в результате сильных ливней. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак на заседании администрации 10 октября.

Информация прозвучала в ходе доклада начальника Главного Государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николая Романова о внесении изменений в постановление администрации области «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве».

В проекте постановления удалены слова «отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2013 г. № 67, и техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 880.

Пункт 17 изложен в новой редакции, где приведена формула расчета эффективности предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, которая оценивается уполномоченным органом на основании достижения значения показателя результативности использования субсидии – производство молока (тонн).

В случае, если показатель результативности использования субсидии больше или равен 100%, то реальное выполнение показателя результативности использования субсидии на конец отчетного года выше или соответствует запланированному уровню. Значение показателя результативности использования субсидии меньше 100% свидетельствует о невыполнении запланированного уровня.

Вице-губернатор Максим Жаворонков поинтересовался, как решается вопрос компенсации убытков сельхозтоваропроизводителям, потерявшим свой урожай в результате ливней. Николай Романов не смог дать четкого ответа. Тогда на помощь ему пришел губернатор Андрей Турчак, отметив, что в ближайшее время в Псковскую область приедет комиссия экспертов от Минсельхоза, после их оценки будет понятна сумма, которую получит регион. «Ваша задача - построить работу с экспертами так, чтобы сумма была максимальной. От того, как вы это обоснуете, будет зависеть сумма поддержки», - подчеркнул глава региона, обращаясь к Николаю Романову.

Источник: Псковская Лента Новостей



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