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В сентябе пскович мог потратить на продукты минимум 4 107 рублей

11.10.2017 17:03 ПЛН, Псков

За сентябрь 2017 года индекс потребительских цен по Псковской области составил 99,7 процента, что ниже прошлогоднего показателя (за сентябрь 2016 года – 100,2%).  Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.
 
За январь - сентябрь 2017 года к уровню декабря 2016 года потребительские цены выросли на 1,7% (за январь - сентябрь 2016 года к уровню декабря 2015 года цены выросли на 3,4%). Продовольственные товары с начала года подешевели на 0,1% (в 2016 года - подорожали на 1,3%), непродовольственные товары - подорожали на 3% (на 5,8%) и услуги - на 3,5% (на 3,7%).
 
Рост цен на потребительском рынке Псковской области за период с начала года был ниже, чем в целом по Северо-Западному федеральному округу и на уровне России в целом, на непродовольственные товары, наоборот, опережал.
 
Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожала рыба живая и охлажденная - на 15,8%, сырки творожные, глазированные шоколадом - на 8,2%, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла - на 8,1, кисломолочные продукты - на 7,8%, творог нежирный - на 7,6%, масло сливочное, колбаса вареная - на 6,8%, кофе натуральный в зернах и молотый, рыба мороженая неразделанная - на 6,3%. Из овощей больше всего подорожали лук репчатый - на 27,3%, морковь - на 18,5%, свекла столовая - на 10,3%. Среди фруктов и цитрусовых наибольший рост цен отмечен на лимоны - на 15,9%, апельсины - на 15,7%, яблоки - на 13,1%.
 
Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на яйца - на 34,2%, крупу гречневую - ядрицу - на 29,2%, сахар - на 11,8%, кур охлажденных и мороженых – на 11,7%, масло подсолнечное – на 7,8%, окорочка куриные – на 6,9%. Из плодоовощной продукции более всего подешевели огурцы свежие – на 43,2%, чеснок – на 37,8%, помидоры свежие – на 35,6%, капуста белокочанная свежая – на 34,9%, виноград – на 20%.
 
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец сентября 2017 года составила по Псковской области 4 107,25 рубля, и увеличилась по сравнению с декабрем 2016 года на 1,7 процента (в сентябре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года – на 2,3%).
 
Из непродовольственных товаров значительнее других подорожала стеклянная посуда – на 13,6%, полотенца – на 10,5%, табачные изделия – на 9,9%, нитки – на 9,4%, обувь кроссовая и спортивная для взрослых – на 8,4%, бельевой трикотаж – на 7,2%, белье постельное – на 7,1%. Из услуг более всего выросли цены и тарифы насанаторно-оздоровительные услуги – на 19,1%, ветеринарные услуги – на 12,4%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 10,4%, услуги банков – на 6,0%, коммунальные – на 4,8%, услуги пассажирского транспорта – на 4,3%. Из бытовых услуг значительнее других подорожали ритуальные услуги – на 8,2%, обрядовые услуги – на 3,5%.

Источник: Псковская Лента Новостей



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