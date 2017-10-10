Александр Козловский принял участие в заседании Правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Александр Козловский принял участие в заседании Правления Российского союза промышленников и предпринимателей, которое состоялось сегодня, 11 октября, в Москве. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, главной темой мероприятия стало использование налоговых инструментов для стимулирования инвестиционной активности в РФ. Свое мнение по этой теме высказали руководитель ФНС РФ Михаил Мишустин, заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

Участники заседания обсудили возможность введения инвестиционного налогового вычета либо совершенствование механизма предоставления инвестиционного налогового кредита, вывод из-под налога на имущество движимого имущества и иные варианты стимулов модернизации, совершенствование механизма специальных инвестиционных контрактов, поддержки производства и реализации пилотных партий оборудования.

Один из эффективных инструментов - специальные инвестиционные контракты (СПИК), заключаемые между инвестором и Российский Федерацией и/или ее субъектом. Заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов отметил, что уже достигнуто соглашения с Минпромом России по механизмам специальных инвестиционных контрактов (СПИК), согласована позиция по нефте- и газопереработке. «Если система заработает, то в течение трех лет увеличится объем инвестиций по глубокой переработке нефти и газа», - пояснил Кирилл Молодцов.

Помимо изменения в системе налогообложения для повышения инвестклимата в стране, в ходе заседания был поднят вопрос принятия инструмента «Покупай российское», который ставит своей целью компенсацию повышенных затрат производителя на пилотные партии промышленной продукции в размере до 30% от превышения цены продукции. Дополнительных денег на это из бюджета не требуется, компенсация будет происходить в виде налогового вычета по аналогии расходов на НИОКР.

Как отметил Александр Козловский, поддержка промышленности, в том числе и через различные инструменты налоговой политики, имеет большое значение для развития российской экономики. «Президент РСПП Александр Николаевич Шохин поручил подготовить предложения по совершенствованию механизма предоставления таких субсидий из федерального бюджета российским организациям, – рассказал он. – Кроме того, в течение ближайшего времени будут собраны предложения по использованию налоговых инструментов для стимулирования инвестиционной активности, затем пакет предложений будет передан в Правительство. Как депутат Государственной думы, я неоднократно отмечал в качестве основных приоритетов своей работы поддержку отечественных производителей, в этом же направлении работает и российский союз промышленников и предпринимателей. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем налоговое законодательство более понятным и удобным».

Источник: Псковская Лента Новостей