В октябре Россельхознадзор планирует массовые проверки белорусских яблок, томатов и грибов

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Россельхознадзор планирует в октябре провести инспекцию несколько белорусских предприятий, производящих томаты закрытого грунта, а также яблоки и шампиньоны, сообщило российское ведомство.
«Россельхознадзор планирует с 16 октября 2017 года инспектирование крупных предприятий по производству томатов закрытого грунта Республики Беларусь. Также в ходе предстоящего визита Россельхознадзор планирует проверить места производства и хранения яблок и грибов-шампиньонов, а также их поставок на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам анализа предоставленной белорусской стороной информации у Россельхознадзора возникли сомнения по поводу производственных показателей ряда предприятий, осуществляющих производство томатов. Поэтому ведомство считает необходимым осуществить проверку поставок белорусских томатов по объемам их производства и экспорта в Россию для недопущения ввоза «запрещенки».
Источник: Псковская Лента Новостей