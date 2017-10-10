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В октябре Россельхознадзор планирует массовые проверки белорусских яблок, томатов и грибов

11.10.2017 18:42 ПЛН, Псков

Россельхознадзор планирует в октябре провести инспекцию несколько белорусских предприятий, производящих томаты закрытого грунта, а также яблоки и шампиньоны, сообщило российское ведомство.

«Россельхознадзор планирует с 16 октября 2017 года инспектирование крупных предприятий по производству томатов закрытого грунта Республики Беларусь. Также в ходе предстоящего визита Россельхознадзор планирует проверить места производства и хранения яблок и грибов-шампиньонов, а также их поставок на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам анализа предоставленной белорусской стороной информации у Россельхознадзора возникли сомнения по поводу производственных показателей ряда предприятий, осуществляющих производство томатов. Поэтому ведомство считает необходимым осуществить проверку поставок белорусских томатов по объемам их производства и экспорта в Россию для недопущения ввоза «запрещенки».

Источник: Псковская Лента Новостей



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