Минпромторг и МЭР выступили против ГОСТов на алкоголь

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
Минэкономразвития поддерживает добровольный принцип использовании ГОСТов на алкогольном рынке, свидетельствует проект отчета о статусах национальных и межнациональных стандартов для производителей алкогольной продукции. Позицию министерства поддержали в Минпромторге и Росстандарте, пишут «Известия».
В то же время Минфин и Росалкогольрегулирование не поддержали имею отмены ГОСТов. Кроме этого, подготовлены поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...». Минэкономразвития настаивает на том, что нужно скорректировать терминологию, ввести принцип добровольности применения стандартов и включить положения о возможности производства алкогольной продукции в соответствии с техническими условиями (ТУ вместо ГОСТов).
При этом, если производитель публично заявил о производстве продукции по стандарту, н должен соблюдать ГОСТ. Противоречие состоит и в том, что с одной стороны, отмена обязательных ГОСТов на алкоголь может привести к снижению качества продукции, с другой стороны, эта мера позволит «развязать руки» производителям крафтовой продукции, вкусовое разнообразие которое ограничено требованиями стандартов.
Источник: Псковская Лента Новостей