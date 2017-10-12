Минпромторг и МЭР выступили против ГОСТов на алкоголь

Минэкономразвития поддерживает добровольный принцип использовании ГОСТов на алкогольном рынке, свидетельствует проект отчета о статусах национальных и межнациональных стандартов для производителей алкогольной продукции. Позицию министерства поддержали в Минпромторге и Росстандарте, пишут «Известия».

В то же время Минфин и Росалкогольрегулирование не поддержали имею отмены ГОСТов. Кроме этого, подготовлены поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...». Минэкономразвития настаивает на том, что нужно скорректировать терминологию, ввести принцип добровольности применения стандартов и включить положения о возможности производства алкогольной продукции в соответствии с техническими условиями (ТУ вместо ГОСТов).

При этом, если производитель публично заявил о производстве продукции по стандарту, н должен соблюдать ГОСТ. Противоречие состоит и в том, что с одной стороны, отмена обязательных ГОСТов на алкоголь может привести к снижению качества продукции, с другой стороны, эта мера позволит «развязать руки» производителям крафтовой продукции, вкусовое разнообразие которое ограничено требованиями стандартов.

Источник: Псковская Лента Новостей