Сегодня: Четверг, 12 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Балтийский лизинг 27 сентября Ниже не будет! Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? Будь в форме-7 Секция баскетбола Аренда Фит-модель Козловский о кредитной политике 7 причин платить за газ вовремя «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей Лучшая интерьерная печать в Пскове «Охота на свалки»
В Псковскую область едут эксперты, которые определят объем поддержки от Минсельхоза в связи с гибелью урожая из-за ливней

В Псковскую область едут эксперты, которые определят объем поддержки от Минсельхоза в связи с гибелью урожая из-за ливней

В Псковскую область едут эксперты, которые определят объем поддержки региона от Минсельхоза в связи с гибелью урожая в результате сильных ливней. Как передает корреспондент Псковской Ленты...1



Эксперты: До конца года курс рубля останется на уровне 58 рублей за доллар

12.10.2017 08:12 ПЛН, Псков

По прогнозам аналитиков, до конца года курс рубля останется на уровне 58 рублей за доллар, пишет в четверг газета «Известия». В целом же ключевая ставка Центробанка опустится до 8%. Этот процент находится на уровне ноября 2014 года. От уровня этой ставки зависят все кредитные и депозитные ставки в экономике.

Эксперты утверждают, что 2017 год для рубля закончится благоприятно. В этом национальной валюте РФ помогают стабильный спрос инвесторов, в том числе и иностранных, на облигации федерального займа Минфина.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31