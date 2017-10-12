Эксперты: До конца года курс рубля останется на уровне 58 рублей за доллар

По прогнозам аналитиков, до конца года курс рубля останется на уровне 58 рублей за доллар, пишет в четверг газета «Известия». В целом же ключевая ставка Центробанка опустится до 8%. Этот процент находится на уровне ноября 2014 года. От уровня этой ставки зависят все кредитные и депозитные ставки в экономике.

Эксперты утверждают, что 2017 год для рубля закончится благоприятно. В этом национальной валюте РФ помогают стабильный спрос инвесторов, в том числе и иностранных, на облигации федерального займа Минфина.

Источник: Псковская Лента Новостей