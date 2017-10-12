Эксперты: До конца года курс рубля останется на уровне 58 рублей за доллар

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
По прогнозам аналитиков, до конца года курс рубля останется на уровне 58 рублей за доллар, пишет в четверг газета «Известия». В целом же ключевая ставка Центробанка опустится до 8%. Этот процент находится на уровне ноября 2014 года. От уровня этой ставки зависят все кредитные и депозитные ставки в экономике.
Эксперты утверждают, что 2017 год для рубля закончится благоприятно. В этом национальной валюте РФ помогают стабильный спрос инвесторов, в том числе и иностранных, на облигации федерального займа Минфина.
Источник: Псковская Лента Новостей