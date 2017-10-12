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Снижение цен на одежду, сшитую в России, ожидается в 2018 году

12.10.2017 08:30 ПЛН, Псков

В 2018 году ожидается снижение цен на одежду, сшитую в России, на 10%. Это произойдет благодаря обнулению таможенных пошлин на трикотажные полотна и вискозные волокна.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, такие меры позволят насытить внутренний рынок сырьем и увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке.

Подробнее читайте в материале «Известий»: «Одежда может подешеветь на 10% в следующем году»>>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



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