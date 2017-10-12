Набиуллина представила новые купюры России

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
Глава Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук представили новые купюры России номиналом 200 и 2000 рублей, пишет «Газета.Ru».
«Сегодня мы представляем новые банкноты Банка России номиналом 200 рублей и 2000 рублей», - сказала Набиуллина.
Уточняется, что это первое обновление номинального ряда банкнот с 2006 года.
Ранее первый зампред Банка России Георгий Лунтовский сообщил, что новые купюры номиналом 200 и 2000 руб. появятся в обращении в октябре текущего года.
Напомним, в конкурсе по выбору символов для новых банкнот Банка России участвовал и город Псков. Главный символ города - Псковский кремль - прошел во второй этап конкурса, набрав более 5000 голосов пользователей, но до финала дойти не смог.
Источник: Псковская Лента Новостей