Набиуллина представила новые купюры России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук представили новые купюры России номиналом 200 и 2000 рублей, пишет «Газета.Ru».

«Сегодня мы представляем новые банкноты Банка России номиналом 200 рублей и 2000 рублей», - сказала Набиуллина.

Уточняется, что это первое обновление номинального ряда банкнот с 2006 года.

Ранее первый зампред Банка России Георгий Лунтовский сообщил, что новые купюры номиналом 200 и 2000 руб. появятся в обращении в октябре текущего года.

Напомним, в конкурсе по выбору символов для новых банкнот Банка России участвовал и город Псков. Главный символ города - Псковский кремль - прошел во второй этап конкурса, набрав более 5000 голосов пользователей, но до финала дойти не смог.

Источник: Псковская Лента Новостей