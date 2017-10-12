Курс биткойна продолжает бить рекорды

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
Курс биткойна возобновил стремительный подъем и поставил новый рекорд: в четверг он впервые превысил отметку в $5100. В начале сентября биткойн ненадолго поднимался выше $5000, по данным CoinDesk.
Как пишет агентство Bloomberg, биткойн подскочил на 7,1%, до $5170.
Сообщения о том, что правительство Китая может смягчить недавние запреты на операции с криптовалютами и что Goldman Sachs изучает потенциальные торговые инструменты в этом сегменте, поддерживают рост.
Источник: Псковская Лента Новостей