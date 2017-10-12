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К Новому году россиян ожидают рекордно высокие цены на красную икру - эксперты

13.10.2017 08:15 ПЛН, Псков

Оптовые цены на красную икру в летне-осенний период увеличились на 54%. По мнению экспертов, к Новому году россиян ожидают рекордно высокие розничные цены на традиционный для праздничного стола деликатес, пишут «Известия».

Так, по данным Рыбного союза, с которыми ознакомилась газета «Известия», за последние полгода цена на икру рыб лососевых пород увеличилась с 1950 рублей до 3 тыс. тыс. рублей за килограмм. Цены на икру горбуши выросли на 23%, а на икру кеты - на 13%.

К Новому году существенный рост ждет и розничные цены на деликатес, что может привести к снижению потребления красной икры, считает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

Как отмечают эксперты, давление на цены могут оказывать инвестиционные издержки производителей, а также политика компаний, которые выставляют высокую цену на красную икру за границей и не хотят продавать ее дешевле в России.

Источник: Псковская Лента Новостей



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