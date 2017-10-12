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Россельхозбанк присоединился к программе лояльности платежной системы «МИР»

13.10.2017 09:22 ПЛН, Псков

Россельхозбанк в числе первых финансовых учреждений присоединился к программе лояльности Национальной системы платежных карт (НСПК) «МИР». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, теперь клиенты банка – держатели карт «МИР» могут на ежедневной основе получать возврат части потраченных средств при оплате товаров и услуг (Cash back) в торгово-сервисных предприятиях – партнерах программы. Для этого необходимо зарегистрировать свою банковскую карту на сайте privetmir.ru, ознакомиться с перечнем действующих акций и совершать операции оплаты по их условиям.
 
В свою очередь, розничные предприятия – магазины, рестораны и другие компании сферы услуг, участвующие в программе, получили возможность увеличить свою целевую аудиторию за счет владельцев карт «МИР». Сервис позволяет предприятиям создавать целевые маркетинговые предложения для клиентов с учетом различных параметров, в том числе размера Cash back.
 
Компании, находящиеся на эквайринговом обслуживании в РСХБ, могут подключиться к программе лояльности «МИР» уже сейчас. Для этого необходимо обратиться в отделение Банка, с которым заключен договор эквайринга, и оформить соответствующее заявление.
 
Россельхозбанк активно развивает направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания, предоставляя своим клиентам широкий выбор современных продуктов и услуг. Банк приступил к выпуску карт «МИР» в июне 2016 года.
 
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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