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Псковичей приглашают на областную продовольственную ярмарку «Осень 2017»

13.10.2017 15:10 ПЛН, Псков

Жителей и гостей города Пскова приглашают на областную продовольственную ярмарку «Осень 2017», которая состоится 14 октября  на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте и улицы Советской.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, на ярмарке будет представлена продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, облпотребсоюза, личных подсобных хозяйств, предпринимателей, ремесленников, изделия народных промыслов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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