Псковичей приглашают на областную продовольственную ярмарку «Осень 2017»

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
Жителей и гостей города Пскова приглашают на областную продовольственную ярмарку «Осень 2017», которая состоится 14 октября на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте и улицы Советской.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, на ярмарке будет представлена продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, облпотребсоюза, личных подсобных хозяйств, предпринимателей, ремесленников, изделия народных промыслов.
Источник: Псковская Лента Новостей