Сегодня: Вторник, 17 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Секция баскетбола Ниже не будет! 7 причин платить за газ вовремя Балтийский лизинг Будь в форме-7 27 сентября Козловский о кредитной политике Бизнес-решения вне рамок Аренда «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей Лучшая интерьерная печать в Пскове «Охота на свалки»
Смена власти как бизнес-стресс

Смена власти как бизнес-стресс

Изменения всегда вынуждают людей переживать. Логика, как в китайской пословице: «Не дай бог жить в эпоху перемен». И предприниматели на «эпоху перемен» реагируют особенно чутко, полагая,...16



Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Аркадием Мурылевым

17.10.2017 13:02 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

 

Губернатор Псковской области Андрей Турчак ушел в генсовет «Единой России». Его сменил замполпреда в СЗФО Михаил Ведерников. Новому губернатору достался сложный и депрессивный регион, отметили эксперты.Жители области и, особенно, представители местного бизнеса ждут первых решений новой власти. Также пока не ясно, что произойдет с крупнейшими инвестиционными проектами, которые реализовывались под контролем и при активном участии Турчака – это и особая экономическая зона «Моглино», и строительство «Северного обхода» и соглашения по жилищному строительству. В то же время тревожат бизнес и более насущные проблемы.

Налоговая политика государства, доступность кредитов и участие в госпрограммах, низкая покупательская способность населения – все это, так или иначе, сказывается на всех предпринимателях. На муниципальном уровне достаточно остро в последние месяцы обсуждается новая схема размещения нестационарных торговых объектов в городе Пскове.

Городская прокуратура и региональный бизнес-омбудсмен оказались едины во мнении о том, что Проект не соответствует нормам федерального законодательства. Сегодня ведущий Андрей Федоров предлагает обсудить проблемы регионального бизнеса.

Где можно будет торговать в Пскове, как выстраивается диалог бизнеса и власти и какие изменения ждут местных предпринимателей? Подробнее об этом – в сегодняшнем выпуске «Эхономики».

Вопросы Аркадию Мурылеву можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?











Loading...


Голосование

Чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?











Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31