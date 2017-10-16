Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Аркадием Мурылевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак ушел в генсовет «Единой России». Его сменил замполпреда в СЗФО Михаил Ведерников. Новому губернатору достался сложный и депрессивный регион, отметили эксперты.Жители области и, особенно, представители местного бизнеса ждут первых решений новой власти. Также пока не ясно, что произойдет с крупнейшими инвестиционными проектами, которые реализовывались под контролем и при активном участии Турчака – это и особая экономическая зона «Моглино», и строительство «Северного обхода» и соглашения по жилищному строительству. В то же время тревожат бизнес и более насущные проблемы.

Налоговая политика государства, доступность кредитов и участие в госпрограммах, низкая покупательская способность населения – все это, так или иначе, сказывается на всех предпринимателях. На муниципальном уровне достаточно остро в последние месяцы обсуждается новая схема размещения нестационарных торговых объектов в городе Пскове.

Городская прокуратура и региональный бизнес-омбудсмен оказались едины во мнении о том, что Проект не соответствует нормам федерального законодательства. Сегодня ведущий Андрей Федоров предлагает обсудить проблемы регионального бизнеса.

Где можно будет торговать в Пскове, как выстраивается диалог бизнеса и власти и какие изменения ждут местных предпринимателей? Подробнее об этом – в сегодняшнем выпуске «Эхономики».

Вопросы Аркадию Мурылеву можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Источник: Псковская Лента Новостей