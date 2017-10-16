Аркадий Мурылев надеется, что федеральные проекты, запущенные в Псковской области Андреем Турчаком, не будут приостановлены

Общество
Избирательная комиссия Псковской области приглашает принять участие в конкурсе любительских видео- и аудиороликов «Я выбираю»
Политика
Встречам на местах должен уделить свое время врио губернатора Псковской области, считает Анатолий Копосов 13
Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов: У Михаила Ведерникова есть определенный запас доверия 56
КС РФ рассмотрит запрос депутатов Госдумы о конституционности ужесточения порядка встреч с избирателями
Культура
Курсы повышения квалификации «Государственная культурная политика и развитие художественного образования и воспитания» проходят в Пскове
Музейщики «Михайловского» и работники культуры Петергофа обсудили совместные планы к 115-летию Гейченко1
Экономика
Аркадий Мурылев надеется, что федеральные проекты, запущенные в Псковской области Андреем Турчаком, не будут приостановлены2
Спорт
ДТП
После столкновения с маршруткой на трассе под Псковом иномарка загорелась, погиб один человек, шестеро госпитализированы14