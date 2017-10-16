Аркадий Мурылев надеется, что федеральные проекты, запущенные в Псковской области Андреем Турчаком, не будут приостановлены

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев надеется, что федеральные проекты, запущенные в Псковской области прежним губернатором Андреем Турчаком, не будут приостановлены. Свое мнение по этому поводу он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

По его словам, приход нового руководителя псковского региона стал неожиданным, в том числе для бизнеса, и определенная обеспокоенность по этому поводу есть. «Но я уверен, что федеральные проекты, запущенные прежним губернатором никоим образом не будут приостановлены, а наоборот будут оперативно развиваться», - отметил Аркадий Мурылев. В числе перспективных проектов он перечислил Северный обход и ОЭЗ «Моглино». «Северный обход - необходимый путь, который разгрузит транспортный поток в Пскове. ОЭЗ «Моглино» - тоже площадка, которая уже признана состоявшейся, на которой есть прогрессирующие действия: появление новых резидентов, строительство идет полным ходом, поэтому закрытие, приостановка федеральных финансовых вливаний в него скажется на регионе не лучшим образом», - пояснил бизнес-омбудсмен. При этом он подчеркнул, что «при прежнем губернаторе задача по увеличению инвестиционной привлекательности региона потихоньку выполнялась, в том числе с использованием площадки «Моглино».

Говоря о врио губернаторе Псковской области Михаиле Ведерникове, Аркадий Мурылев отметил его успешный опыт ведения бизнеса в период работы депутатом Выборгского района, что, безусловно, пойдет на пользу в работе в псковском регионе. «Может, у него нет такого взаимодействия с крупными промышленниками и средним бизнесом, как было у Андрея Турчака, но степень влияния, которая появилась у него за время работы в полпредстве, будет способствовать налаживанию диалога с властью и бизнесом», - уверен гость студии.

Кроме того, Аркадий Мурылев пояснил, что на данный момент не наблюдает в связи со сменой руководства региона беспокойства среди псковских предпринимателей по поводу того, что на местный рынок могут прийти новые игроки. «Мы работаем в нормальном конкурентном поле, ничто не мешает бизнесмену с любой точки России принять участие в конкурсе в Псковской области, и все это понимают», - пояснил он. Также омбудсмен не исключил, что в псковском регионе «будет некий передел рынка», но предположил, что «на местных это несильно повлияет».

Источник: Псковская Лента Новостей