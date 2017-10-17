Александр Козловский принял участие в обсуждении федерального бюджета на 2018 год

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Политика
Политику формирования бюджета Псковской области должен поменять врио губернатора Михаил Ведерников, считает Антон Минаков 4
Переводом коммерческих кредитов Псковской области в бюджетные должен заняться Михаил Ведерников, считает депутат Андрей Корнев 16
Михаилу Ведерникову в первую очередь нужно разобраться с печальным наследием Андрея Турчака - Лев Шлосберг47
Культура
Курсы повышения квалификации «Государственная культурная политика и развитие художественного образования и воспитания» проходят в Пскове
Музейщики «Михайловского» и работники культуры Петергофа обсудили совместные планы к 115-летию Гейченко1
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Две пострадавшие в результате столкновения «Ниссана» и «Мерседеса» под Псковом женщины находятся в тяжелом состоянии8