Александр Козловский принял участие в обсуждении федерального бюджета на 2018 год

Александр Козловский принял участие в обсуждении федерального бюджета на 2018 год. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, обсуждению главного финансового документа страны было посвящено заседание фракции «Единая Россия», которое состоялось сегодня, 17 октября, в Государственной Думе.

Перед парламентариями выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

Вячеслав Володин отметил, что российская экономика уходит от нефтяной зависимости, о чем говорит структура доходов в проекте федерального бюджета. Более того, впервые с 2015 года депутаты будут рассматривать проект бюджета, который предполагает рост ВВП, и, как отметил председатель Госдумы, возможно, этот рост достигнет уровня 3-4%, что позволит вернуться к докризисным темпам развития. Министр финансов Антон Силуанов среди основных задач федерального бюджета на 2018-2020 годы назвал стимулирование регионов и повышений инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

«Проектом бюджета предусматриваются различные способы такого стимулирования, - прокомментировал Александр Козловский. - Например, гранты, которые будут выплачиваться регионам, показывающим наиболее высокие показатели с точки зрения инвестиционной активности и роста регионального продукта. Также предполагается передавать налог на прибыль, который сейчас идет в федеральный бюджет, в казну тех регионов, которые будут показывать положительную динамику по данному налогу. Еще один способ получить дополнительные деньги в регион – развитие технопарков, полученные от них налоги государство также будет возвращать в регион в виде субсидий. Я активно занимаюсь созданием и продвижением кластеров и технопарков в Псковской области, поскольку это не только новые рабочие места и импортозамещающая продукция, но и возможность получить дополнительные средства в региональный бюджет».

Кроме того, как рассказал Александр Козловский, в ходе заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил 31 октября обсудить проект федерального бюджета на 2018−2020 годы в законодательных собраниях субъектов РФ. Таким образом, регионы, в том числе и Псковская область, смогут принять участие в процессе распределения субсидий и узнать их параметры еще до окончательного принятия бюджета.

Напомним, рассмотрение федерального бюджета депутатами Государственной Думы в первом чтении состоится 27 октября.

Источник: Псковская Лента Новостей