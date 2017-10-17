Изменился порядок предоставления статистических форм во взаимной торговле с государствами - членами Евразийского экономического союза

Псковская таможня информирует о вступлении в силу с 10 октября 2017 года постановления правительства Российской Федерации «О внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2011 г. № 529», в соответствии с которым, в случае вывоза с территории Российской Федерации в другие государства – члены Евразийского экономического союза товаров, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2711, 2712 (за исключением кодов 2712 90 110 0, 2712 90 190 0), 2713 11 000 0, 2713 12 000, 2713 20 000 0-2713 90 900 0, таможенное декларирование таких товаров должно осуществляться в соответствии с правом Евразийского экономического союза и Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации» так, как если бы указанные товары вывозились из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, таким образом, обращаем внимание участников взаимной торговли о необходимости подачи статистических форм учета перемещения товаров на непоименованные в постановлении товары 27 группы ТН ВЭД ЕАЭС, а именно:

Коды ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара 2701 Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля 2702 Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата; 2703 00 000 0 Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный 270400 Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный 2705 00 000 0 Газ каменноугольный, водяной, генераторный и аналогичные газы, кроме нефтяных газов и других газообразных углеводородов 2706 00 000 0 Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие минеральные смолы, обезвоженные или необезвоженные, частично ректифицированные или неректифицированные, включая "восстановленные" смолы 2707 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических 2708 Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или прочих минеральных смол 2712 90 110 0 Озокерит, воск буроугольный или воск торфяной (природные продукты- сырье) 2712 90 190 0 Озокерит, воск буроугольный или воск торфяной (природные продукты- прочие) 2714 Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы 2715 Смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) 2716 Электроэнергия

Нормы вышеназванного постановления распространяются на правоотношения, возникшие после 10 октября 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей