Кредит «Новогодний»: в новый год без хлопот

В канун предстоящих праздников Сургутнефтегазбанк дарит своим клиентам праздничный подарок – новый кредит «Новогодний». Встречайте 2018 год без финансовых хлопот!

Большие денежные возможности до 3 миллионов рублей на комфортный срок до 10 лет (включительно). Процентная ставка – от 11,95% до 14,5%, в зависимости от срока кредитования и наличия страхования:

до 2 лет (включительно) 11,95*/** от 2 лет до 6 лет (включительно) 13,45*/** от 6 лет до 10 лет 14,5***

Подать заявку на кредит можно с 04 ноября по 30 января 2017 года. Способы подачи заявки: онлайн на сайте www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.

Подробнее о кредите «Юбилейный» – на www.sngb.ru.

*Процентная ставка увеличивается на 1% при не оформлении/не продлении срока действия страхового полиса по риску «Потеря дохода (работы)» (в случае оформления страхового полиса только по риску «Несчастный случай и болезнь»).

**Процентная ставка увеличивается на 3% при не оформлении/не продлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)».

***Процентная ставка увеличивается на 3% при не оформлении/не продлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай и болезнь» (оформление страхового полиса по риску «Потеря дохода» не производится).

Сургутнефтегазбанк

8-800-775-88-04, www.sngb.ru

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Источник: Псковская Лента Новостей