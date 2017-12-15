В рубль не верят: время запасаться валютой

Рубль больше не растет вместе с нефтью. Повышение цен на «черное золото» - лишь один из аргументов, причем не самых существенных, для рубля. На курс российской валюты теперь больше влияют интервенции Минфина, действия Центробанка и финансовые спекулянты. Эксперты с тревогой ждут новых санкций в отношении России со стороны США, и советуют запасаться валютой, пока доллар не вырос до 64-65 рублей.

Курс российской валюты в следующем году не будет так сильно, как раньше, зависеть от динамики цен на нефть, прогнозируют эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». На рынок будут оказывать влияние совсем другие факторы.

Рубль в 2018 году фактически вернется «к ручному управлению», полагает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. Такое развитие событий эксперт связывает с тем, что Минфин получит возможность непосредственной покупки валюты на внутреннем рынке (сейчас казначейство проводит интервенции при посредничестве Центробанка).

Это позволит Минфину выходить на рынок, когда ему нужно, а не только при значительном отклонении барреля от заложенных в бюджет уровней. Таким образом, курс российской валюты будет в большей степени, чем в этом году, зависеть от интервенций, делает он вывод.

Рубль и в этом году «держат на коротком поводке» ЦБ и Минфин, говорит аналитик. В частности, на рынок сильное влияние оказывают интервенции финансового ведомства.

В ноябре этого года Минфин получил очень много дополнительных нефтегазовых доходов. Так много, что до конца декабря направит на покупку валюты почти 204 млрд руб. Это рекордный показатель с февраля, когда финансовое ведомство вышло на валютный рынок. Естественно, это сильно оказывает влияние на российскую валюту, которое «нивелирует» рост стоимости «черного золота».

Так, с 7 декабря этого года по 19 декабря (новый раунд интервенций Минфина начался как раз 7 декабря) стоимость нефти марки Brent поднялась с $61 до $63,5 за баррель из-за решения стран ОПЕК+ продлить соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года и данных о сокращении запасов. Таким образом, за этот период цена на нефть выросла на 4,1%.

При этом курс рубля по отношению к доллару (по данным ЦБ) вырос за этот период с 58,9 до 58,7 рублей или всего на 0,34%. По отношению к евро рубль укрепился на 0,88% (с 69,7 до 69,09 рублей за евро).

На рубль, помимо интервенций Минфина, действуют факторы, ослабляющие нашу валюту, добавляет ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

В их числе это активное снижение ключевой ставки Центробанком. «Понижение на прошлой неделе ключевой ставки ЦБ на 0,5 пункта до уровня 7,75% при повышении ставки ФРС США на 0,25 пункта делает вложения в рубли менее привлекательными, чем ранее», - говорит эксперт.

Постепенное снижение дифференциала в ставках по рублю и доллару приводит к тому, что инвестиции в ОФЗ (в формате carry-trade) становятся менее привлекательными, отмечает начальник отдела экспертов «БКС Экспресс» Василий Карпунин.

По оценкам участников рынка, доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) весьма существенная. По словам замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, иностранные инвесторы держат сумму порядка $30 млрд в федеральном займе (примерно треть выпуска ОФЗ). По данным Банка России, на 1 ноября 2017 года нерезидентам принадлежали ОФЗ номиналом 2,184 трлн руб., что составляет 32,7% от всего объема выпущенных бумаг.

При этом, если к действиям ЦБ и ФРС, прибавится запрет со стороны США для своих резидентов на покупку российских гособлигаций, то это может спровоцировать бегство иностранных инвесторов из российской валюты, говорит Михаил Мащенко, аналитик сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Не дают рублю взлететь также негативные данные по промпроизводству, считает Гойхман. Это сигнал того, что меры стимулирования денежно-кредитного характера выглядят несвоевременными и ЦБ нужно активнее снижать ключевую ставку, чем ожидает рынок. По прогнозу аналитиков Sberbank СIB, ключевая ставка в следующем году снизится до 6,75%.

По данным статистики Росстата, промышленное производство в России в ноябре 2017 года снизилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это максимальные темпы падения с октября 2009 года, когда российская экономика проходила пик негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса.

Кроме того, давят на рубль близящиеся президентские выборы и связанная с этим неопределенность.

Компании и физлица просто покупают доллар в качестве страховки: их этому научили девальвации 2008 и 2014 годов, объясняет генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

В следующем году поддержка со стороны нефти для рубля будет еще меньше. По мнению экспертов, котировки на нефть вряд ли пойдут существенно выше и останутся, очевидно, ниже $65. «ОПЕКовский» фактор уже заложен в их высокую цену, и для дальнейшего движения вверх нужны дополнительные причины, а их на данный момент нет.

Пока доллар находится ниже уровня 60 рублей, есть смысл его покупать, так как Минфин закладывает в свои прогнозы куда более высокий курс: в 2017-2020 годах средний номинальный курс доллара 64,8 руб., в следующие 5 лет - 71,5 руб., в 2026-2030 годах - 77,1 руб.», - говорит Шустов.

Впрочем, в самое ближайшее время шанс у россиян все же будет шанс запастись долларом. Как отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, до конца января пара доллар-рубль будет торговаться преимущественно в диапазоне 59-61 рубль.

Наталия Еремина, «Газета.ру»

Источник: Псковская Лента Новостей