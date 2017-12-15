Выставка-ярмарка продукции предприятий потребкооперации Псковской области состоится 20 декабря

20 декабря в Пскове впервые состоится предновогодняя выставка-ярмарка продукции предприятий потребительской кооперации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облпотребсоюза, предновогодняя выставка-ярмарка - это некий рубеж, где подводятся предварительные итоги работы промышленных предприятий потребкооперации, выполнения договорных обязательств. На этом ежегодном мероприятии происходит заключение договоров между райпо и промышленными предприятиями потребительской кооперации Псковской области на следующий год.

Раньше местом их проведения были районные потребительские общества. В этом году такая выставка-ярмарка, только в большем масштабе, впервые проходит в Пскове, на стадионе «Машиностроитель».

Официальное открытие выставки состоится в 10.00, посетителей приглашают к 10.30. Выставка будет работать только один день, до 16.00.

В системе Облпотребсоюза действует 9 хлебозаводов, 5 безалкогольных, 8 кондитерских цехов, 3 цеха по переработке рыбы и 1 колбасный цех. Кроме этого имеется швейный цех в Новосокольническом райпо, в Порховском райпо - цех по производству Русского иван-чая.

Объем выпуска продукции за 2017 год составит более 590 млн руб., в том числе более 9500 тонн хлебобулочных изделий, около 380 тонн кондитерских, 250 тыс. декалитров безалкогольных напитков, 25 тонн колбасных изделий, 100 тонн рыбной продукции.

Промышленные предприятия ежедневно производят 35-40 наименований хлебобулочных изделий, 50 - кондитерской продукции, 30 - безалкогольных напитков.

Удельный вес хлебобулочных изделий, выработанный предприятиями хлебопечения потребкооперации, занимает около 40% от объемов, выработанных всеми производителями региона.

По предприятиям общественного питания наибольший удельный вес (более 80%) занимает собственная продукция районных потребительских обществ, ее оборот к концу года составит около 350 млн. руб. В этой отрасли работает 89 предприятий. Наиболее востребованными на сегодняшний день являются предприятия формата «Кулинария».

Предприятия работают над улучшением экологической безопасности продуктов питания. Сырье закупается у местных фермеров и в личных подсобных хозяйствах. Заготавливается мясо, картофель, овощи, плоды, дикорастущую продукцию. Сельские жители в этом году получили дополнительный доход от заготовительной деятельности 15 млн. рублей.

Потребительская кооперация существует уже более 150 лет, первое потребительское общество создано в городе Пскове в 1866 году.

Источник: Псковская Лента Новостей