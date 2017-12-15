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За 11 месяцев 2017 года РСХБ выдал заемщикам АПК 961 млрд рублей

19.12.2017 14:55 ПЛН, Псков

По итогам работы в январе-ноябре 2017 года Россельхозбанк направил на поддержку заемщиков агропромышленного комплекса 961 млрд рублей, что на 7% превышает аналогичный показатель 2016 года. Из них 254 млрд рублей составил объем финансирования сезонных работ (на 13% больше, чем в прошлом году), на инвестиционные цели за отчетный период выдано 206 млрд рублей.

При этом значительные объемы заемных средств были направлены предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности – 167 млрд рублей, предприятиям растениеводства – 153 млрд рублей и предприятиям животноводства – 112 млрд рублей.

РСХБ оказывает значительную поддержку отрасли АПК в рамках механизма льготного кредитования, обеспечивая по нему основной объем выдач. По состоянию на 01.12.2017 аграриям страны предоставлено финансирование на льготных условиях по ставке не выше 5% годовых на сумму порядка 200 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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