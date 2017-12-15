Эксперты ОНФ выступили за создание научно-производственных кластеров

Создать на базе вузов и компаний-работодателей научно-производственные кластеры для подготовки молодых специалистов предложили участники «Форума Действий» Общероссийского народного фронта «Россия устремленная в будущее». По их словам, подобные центры позволят сократить разрыв между теоретической и практической подготовкой специалистов высшего звена, сообщает пресс-служба ОНФ.

Участники дискуссии констатировали, что в России сейчас остро стоит проблема подготовки молодых специалистов. В ряде отраслей, в том числе инновационных, наблюдается дефицит кадров, а подчас вообще нет притока молодых специалистов. Испытывает недостаток в молодых кадрах и агропромышленный комплекс (АПК). Причем здесь наблюдается как их слабая подготовка, так и нежелание закончивших высшую школу ехать на село. В то же время наблюдается и несовершенство существующих методов оценки образовательных потребностей в АПК, а механическое увеличение количества выпускников не решает задачу комплектования АПК нужными кадрами. Кроме этого, отмечается и слабая подготовка специалистов, недавно закончивших высшие учебные заведения.

В результате, по данным ВНИИ Труда Минтруда России, в среднем 30 % выпускников вузов в России работают не по специальности. Среди недавно закончивших техникумы и колледжи эта цифра составляет 40 %.

Проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Ольга Пантелеева отметила, что решить данную проблему невозможно без координации преподавательского сообщества и работодателей. «Для этого стоит создать единые образовательные комплексы, включающие в себя профессионально-техническое, среднеспециальное, высшее, последипломное образование. Главным преимуществом единого образовательного центра станет концентрация ресурсов, скоординированность и преемственность учебных программ, большая привязка содержания образования к реальным потребностям рынка труда», – отметила эксперт.

Кроме этого, участники «Форума Действий» ОНФ предложили еще и воссоздать систему учебно-производственных комбинатов в школе, включив обучение в Межшкольном учебном комбинате в обязательную (или факультативную) программу среднего образования.

«Как директор школы могу сказать, что практически все выпускники планируют связать свое будущее обязательно с высшим образованием, – говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ставропольском крае, директора гимназии №24 города Ставрополя Александры Будяк. – Родители мотивируют детей идти в институты и даже готовы оплачивать образование, при этом не задумываясь над тем, нужно ли это детям, и смогут ли они в перспективе устроиться на работу по специальности. С другой стороны, довольно значительная часть выпускников среднеспециальных учебных заведений не в состоянии работать на высокотехнологичном оборудовании, которое сейчас устанавливается на производстве, поскольку материально-техническая база их училищ находится в удручающем состоянии».

В качестве выхода их данной ситуации эксперты ОНФ предложили воссоздать систему учебно-производственных комбинатов в школе, и начинать профориентацию уже в младшей школе. В России уже есть регионы, где идут по этому пути: в частности, в Ростовской области профилизация начинается с детского сада, и такая практика уже дает хорошие результаты.

Итоговый «Форум Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» проходит 18-19 декабря в Москве. Это самый масштабный форум в истории Движения – в нем принимают участие более 4 тыс. человек: активисты и эксперты ОНФ, представители органов власти, журналисты. Больше половины участников – это активная молодежь из разных регионов страны. В рамках форума работают шесть тематических площадок, где рассматриваются современные тенденции и новые прорывные модели, которые могут стать определяющими в вопросах повышения качества жизни. Все предложения, сформированные в рамках форума, традиционно станут базой для дальнейшей работы Народного фронта с администрацией президента и правительством РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей