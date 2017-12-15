Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей

Группа компаний «Кабош» обратилась с открытым письмом к министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву. В своем обращении генеральный директор ГК Дмитрий Матвеев обозначил ключевые проблемы в сфере производства сыра на территории страны и выдвинул на рассмотрение профильного министерства инициативы по их решению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе холдинга.

«Мы стремимся предложить рынку не просто хорошие сыры, а сыры, способные конкурировать с лучшими зарубежными аналогами. Но на своем пути мы сталкиваемся с многочисленными препятствиями, которые и побудили нас написать данное обращение. Президентом РФ поставлена задача по импортозамещению, но рамки, в которые мы поставлены, делают полноценное импортозамещение невозможным», - пишет Дмитрий Матвеев в открытом письме.

Он с сожалением констатирует, что существует ряд серьезных проблем, с которыми ежедневно сталкивается любой добросовестный российский производитель молока и сыра: фальсификаторы, «фасовщики», контрабандисты, нехватка качественного сырья, недобросовестная конкуренция, монополия федеральных сетей, устаревшая нормативно-правовая база.

Дмитрий Матвеев в рамках решения задач по импортозамещению предлагает создать рабочую группу при Минсельхозе, в которую могли бы войти как заинтересованные производители молока, так и производители сыра. «Данная рабочая группа должна будет разработать ряд инициатив, способствующих устойчивому развитию молочной и сыродельной отраслей в интересах не только бизнеса, а направленных, прежде всего, на конечного потребителя сыра и здоровье нации», - уточняет он.

Среди возможных инициатив автор называет , в частности, создание государственного регламента по контролю качества молока-сырья, направляемого на производство сыра и законодательное утверждение термина «сыропригодное молоко», его показателей.

«В России существует серьезный дефицит действительно сыропригодного молока, а, как известно, невозможно произвести натуральный качественный сыр из плохого сырья. К сожалению, сегодня российский фермер никак не мотивирован на производство сыропригодного молока - ведь в условиях дефицита сырья переработчик рад всему, что дают. Поэтому, на наш взгляд, развивать и поддерживать производство сыропригодного молока в России - задача №1», - подчеркивает Дмитрий Матвеев.

Еще одна инициатива - законодательное разделение понятий «сыр» и «сырный продукт» на полке в магазине с помощью соответствующей маркировки этикетки. Парадокс, по словам автора письма, заключается в том, что на полке в магазине такого товара, как «сырный продукт», сегодня нет, что позволяет сделать закономерный вывод: фальсификат безнаказанно продается под названием «сыр».

Кроме того, Дмитрий Матвеев предлагает разработать положения, регламентирующие производство сыров из непастеризованного молока. «С советских времен, в России существует запрет на производство сыра из непастеризованного молока, диктуемый правилами Таможенного Союза (ТР ТС 033/2013). Однако широкий ассортимент сыров швейцарской, итальянской, французской, испанской групп по традиционной технологии изготавливается исключительно из сырого молока, благодаря чему эти сыры имеют свой неповторимый вкус, консистенцию и аромат. Такие сыры в состоянии изготавливать и российские производители, тем более что они пользуются значительным спросом у потребителя, который в условиях ограничений на импорт сыров даже вырос», - добавляет руководитель ГК «Кабош».

Обращаясь к Александру Ткачеву, он подчеркивает, что в России есть фабрики, которые могут на равных конкурировать со швейцарскими, итальянским, французским производителями, признанными мировыми лидерами в сыроделии.

«Развитие отрасли будет способствовать поступлению налогов, созданию новых рабочих мест, а на столах россиян появятся качественные сыры и молоко. Если министерство сочтет нужным и полезным использовать наш опыт и нашу команду, то, со своей стороны, мы будем рады принять самое активное участие в разработке этих законов и правил», - предлагает в открытом письме Дмитрий Матвеев.

Добавим, что холдинг полного цикла «Кабош» объединяет под своим началом такие компании, как «Слактис», «Великолукский Молочный Комбинат», «Зеленая Лига» и «Великолукское ТОК».

Источник: Псковская Лента Новостей