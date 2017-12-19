Владимир Панченко не верит в «Моглино»

Генеральный директор ООО «Еврокерамика», депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Владимир Панченко не верит в светлое будущее особой экономической зоны «Моглино». Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Я не верю в «Моглино». Хотелось бы верить, но я не верю», - сказал гость студии, добавив что мизерное количество открытых в ОЭЗ рабочих мест «совершенно не оправдывает миллиардов, закопанных в «Моглино». «И причем тут развитие инвестиционного климата? Только громкие заявления о рабочих местах и привлечении инвестиций», - констатировал Владимир Панченко.

«В свое время я много слышал и читал в СМИ о командировках представителей Псковской области в Сингапур и потраченных на них средствах. Но, думаю, что и без Сингапура парочка наших инженеров была бы в состоянии пробурить скважину и поставить в «Моглино» подстанцию», - заметил гость студии.

По его мнению, с учетом минимального на текущий момент результата по количеству привлеченных резидентов и открытых производств, «Моглино» совершенно случайно не попало в список особых экономических зон, подлежащих закрытию.

Кроме того, Владимир Панченко объяснил, почему всерьез не рассматривал возможность переезда ООО «Еврокерамика» из Печорского района в ОЭЗ «Моглино». «Переехать сложно. Это тебе не ангар с сухофруктами. Может, такая идея и была, но предлагаемые льготы по налогу на прибыль не окупили бы наших затрат по переезду», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей