Сегодня: Среда, 20 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды В рубль не верят Лучшая интерьерная печать в Пскове Ганзейский Псков Обзор техносферы 100 псковских миллионеров Выборы: холодильник против телевизора
Утвержден новый порядок разработки и утверждения схем нестационарных торговых объектов в Псковской области

Утвержден новый порядок разработки и утверждения схем нестационарных торговых объектов в Псковской области

В Псковской области утвержден новый порядок разработки и утверждения схем нестационарных торговых объектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе......16



Владимир Панченко не верит в «Моглино»

20.12.2017 14:35 ПЛН, Псков

Генеральный директор ООО «Еврокерамика», депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Владимир Панченко не верит в светлое будущее особой экономической зоны «Моглино». Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Я не верю в «Моглино». Хотелось бы верить, но я не верю», - сказал гость студии, добавив что мизерное количество открытых в ОЭЗ рабочих мест «совершенно не оправдывает миллиардов, закопанных в «Моглино». «И причем тут развитие инвестиционного климата? Только громкие заявления о рабочих местах и привлечении инвестиций», - констатировал Владимир Панченко.

«В свое время я много слышал и читал в СМИ о командировках представителей Псковской области в Сингапур и потраченных на них средствах. Но, думаю, что и без Сингапура парочка наших инженеров была бы в состоянии пробурить скважину и поставить в «Моглино» подстанцию», - заметил гость студии.

По его мнению, с учетом минимального на текущий момент результата по количеству привлеченных резидентов и открытых производств, «Моглино» совершенно случайно не попало в список особых экономических зон, подлежащих закрытию.

Кроме того, Владимир Панченко объяснил, почему всерьез не рассматривал возможность переезда ООО «Еврокерамика» из Печорского района в ОЭЗ «Моглино». «Переехать сложно. Это тебе не ангар с сухофруктами. Может, такая идея и была, но предлагаемые льготы по налогу на прибыль не окупили бы наших затрат по переезду», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 24 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31