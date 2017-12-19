Утвержден новый порядок разработки и утверждения схем нестационарных торговых объектов в Псковской области

В Псковской области утвержден новый порядок разработки и утверждения схем нестационарных торговых объектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Вопросы размещения НТО в регионе неоднократно поднимались на различных площадках. В том числе аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей был проведен мониторинг в районах, который показал, что единообразного понимания о порядке размещения нестационарных торговых объектов в регионе не существует.

Именно в целях формирования единых правил размещения нестационарных торговых объектов на территории Псковской области и был разработан новый порядок.

14 декабря государственным комитетом Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике утвержден приказ №1385 «О внесении изменения в Положение о порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Псковской области схем размещения нестационарных торговых объектов».

Основные изменения, внесенные в порядок, касаются срока действия схемы размещения нестационарных торговых объектов и порядка заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов.

Ранее схема утверждалась на 5 лет, в соответствии с новым порядком схема носит бессрочный характер. Договор на размещение нестационарного торгового объекта теперь заключается органом местного самоуправления на срок не менее семи лет, с правом пролонгации неограниченное число раз.

Также упростилась форма схемы, в которой исключены такие показатели, как идентификационный номер места размещения, кадастровый номер места размещения (земельного участка, здания, строения, сооружения).

В соответствии с новым порядком в состав схемы включаются:

1) место размещения (адресный ориентир) НТО;

2) форма собственности земельного участка;

3) площадь НТО;

4) вид НТО;

5) период размещения НТО;

6) специализация НТО.

Новый порядок разработан с учетом рекомендаций министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Вносимые изменения были согласованы с прокуратурой Псковской области и обсуждались с деловым сообществом на заседании консультационно-экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей