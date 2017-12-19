Комитет по бюджету и налоговой политике рекомендовал принять закон Псковской области «О налоговых льготах на 2018 год»

Комитет Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике рекомендовал принять на предстоящей сессии регионального парламента проект закона Псковской области «О налоговых льготах на 2018 год», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представитель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике отметила, что такой закон принимается ежегодно, он освобождает отдельные категории налогоплательщиков полностью или частично от уплаты налога на имущество организаций, а также транспортного налога.

Согласно разработанному администрацией региона законопроекту в 2018 году все ранее установленные налоговые льготы предлагается сохранить.

Как и в текущем году, не подлежит налогообложению имущество, используемое исключительно для отдыха или оздоровления детей в возрасте до 18 лет, для производства народных художественных промыслов и создания объектов внешнего благоустройства населённых пунктов. Вполовину сокращена сумма налога для организаций потребительской кооперации и общественных организаций, занятых благотворительной деятельностью.

От уплаты транспортного налога освобождаются участники Великой Отечественной войны, а также инвалиды I и II групп за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил.

Пониженная ставка транспортного налога установлена для профильного автотранспорта медицинских организаций, сельскохозяйственных организаций, крестьянских и фермерских хозяйств, общественных объединений инвалидов, организаций потребкооперации, обеспечивающих круглогодичную доставку хлебобулочных изделий населению, проживающему в сельской местности, а также для ряда других категорий.

Льготы по транспортному налогу предусмотрены для инвалидов боевых действий, чернобыльцев, приёмных родителей и родителей ребенка-инвалида, чей среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума.

Расчетная стоимость планируемых к предоставлению налоговых льгот на 2018 год прогнозируется в сумме 40,3 миллионов рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей