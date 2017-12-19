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С российских прилавков могут пропасть бананы самого популярного сорта

20.12.2017 16:40 ПЛН, Псков

С российских прилавков могут исчезнуть одни из самых популярных фруктов - бананы. Несмотря на то, что сейчас в мире насчитывается 1500 сортов съедобных и диких видов бананов, самым популярным является кавендиш, который сегодня можно купить в любом магазине.

Как сообщают «Ведомости», именно этот сорт находится под угрозой исчезновения из-за опасного грибкового заболевания, которое распространяется по миру и поражает растения.

Отмечается, что грибок уже поразил свыше 30% азиатских и австралийских банановых плантаций и пробрался в Африку и на Ближний Восток. В случае его проникновения в Латинскую Америку и на Карибы, где выращивается 85% мирового экспорта бананов, специалисты прогнозируют потери в миллиарды долларов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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