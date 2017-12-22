Александр Козловский: За счет партийного проекта «Локомотивы роста» мы можем создавать новые предприятия в регионах

Проект партии «Единая Россия» под названием «Локомотивы роста» будет способствовать созданию в регионах новых производственных площадок. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал куратор федерального проекта, депутат Государственной Думы Александр Козловский в ходе пресс-подхода во второй день XVII съезда партии «Единая Россия».

22 декабря одна из дискуссионных площадок в рамках съезда была посвящена экономической тематике. Кроме того, одна из выставочных площадок, с которой могут ознакомиться участники съезда, носит название «Локомотивы роста».

«Экономика - это очень важная тема для нас, партийцев. Мы понимаем, что за счет экономической составляющих, за счет нашего партпроекта "Локомотивы роста" можем обратить внимание на существующие проблемы и создавать новые предприятия в регионах. На сегодняшний день региональная повестка по развитию производственных площадок очень важна. Многие регионы испытывают дефицит производственных мощностей, а это непосредственная составляющая бюджета и, как следствие, выполнение всех социальных обязательств перед населением нашей страны», - отметил Александр Козловский. Парламентарий подчеркнул, что открытое обсуждение данной темы экспертами поддерживает направление о внимании проблемам регионов, заявленное врио секретаря генерального совета партии Андреем Турчаком.

Александр Козловский назвал центральной темой XVII съезда партии поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах. «Партия "Единая Россия" была организована благодаря Владимиру Владимировичу, он является нашим неформальным лидером. У нашей партии самая разветвленная сеть по Российской Федерации, у нас очень много сторонников, партийцев, все мы включимся в эту предвыборную работу», - сказал он.

Также депутат Госдумы прокомментировал тот факт, что в руководстве партии на сегодняшний день достаточно большое количество выходцев из Псковской области. «Псков всегда славился настоящими лидерами», - отметил парламентарий. «Проблемы Псковской области в целом примерно идентичны проблемам других регионов. Знания всего этого изнутри поможет руководству партии решать эти проблемы в целом по стране», - заключил Александр Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей